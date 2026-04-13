Nederlands defensiebedrijf gaat raketten bouwen met Rheinmetall

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse defensiefabrikant Destinus gaat raketten bouwen met het grote Duitse bedrijf Rheinmetall. De twee gaan samenwerken bij de productie van kruisraketten en ballistische raketten, laten ze weten.

Het jonge Destinus maakt nu nog met name langeafstandsdrones, die bijvoorbeeld Oekraïne gebruikt tegen Rusland. Rheinmetall, een van de grootste defensiefabrikanten van Europa, is tot dusver vooral gespecialiseerd in traditioneler wapentuig. Rheinmetall brengt zijn fabrieken in en zijn kennis van vergunningen, vereisten en kwaliteitstoezicht, Destinus zijn technologie en ontwerpen.

"Zo leggen we de fundamenten voor schaalbare raketten die zijn toegesneden op de huidige vereisten van de krijgsmachten van Europa en de bondgenoten", zegt de baas van Rheinmetall. De Destinus-topman wijst erop dat "massa en kosteneffectiviteit de moderne oorlogvoering bepalen. Niet de vraag, maar de productiecapaciteit beperkt ons momenteel."