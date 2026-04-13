Europese leiders vieren nederlaag Orbán: ik ben zo blij

Samenleving
door Redactie
maandag, 13 april 2026 om 10:35
bijgewerkt om maandag, 13 april 2026 om 10:40
- Europese leiders reageren ook maandag verheugd op de uitslag van de parlementsverkiezingen in Hongarije. Daar versloeg de oppositie de partij van de langzittende rechts-nationalistische premier Viktor Orbán.
"Welkom terug in Europa", schreef de Poolse premier Donald Tusk vanuit Zuid-Korea. Hij deelde via X een video van een telefoongesprek met oppositieleider Péter Magyar. "Ik ben zo blij. Ik denk dat ik nog blijer ben dan jij", jubelde de pro-Europese Tusk.
De Duitse bondskanselier Friedrich Merz concludeerde dat het rechts-populisme een zware nederlaag heeft geleden. Hij stelde tijdens een persconferentie dat de verkiezingsuitslag laat zien dat democratieën weerbaar zijn tegen Russische propaganda en buitenlandse inmenging.
Veel leiders hadden eerder via sociale media gereageerd. "Vandaag winnen Europa en de Europese waarden", aldus de Spaanse premier Pedro Sánchez. Zijn Britse ambtgenoot Keir Starmer sprak over een historisch moment voor democratie.
