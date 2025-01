Nederlandse bevolking groeide door, maar minder hard

DEN HAAG (ANP) - De bevolking van Nederland is vorig jaar met 103.000 mensen gegroeid naar 18,05 miljoen. Net als in 2022 en 2023 kwam de groei door instroom uit het buitenland. Maar door een toch iets lagere immigratie en een iets hogere emigratie groeide de bevolking in 2024 met ruim 30.000 personen minder dan in het jaar ervoor, aldus statistiekbureau CBS.

Tussen 1950 en 2000 groeide de Nederlandse bevolking jaarlijks met gemiddeld 118.000, toen vooral doordat er veel meer baby's werden geboren dan er mensen overleden. Vanaf medio jaren zestig en opnieuw na 2000 nam het aantal geboorten af, terwijl het aantal sterfgevallen door de vergrijzing toenam, zo brengt het CBS in herinnering.

Sinds 2022 gaan er zelfs ieder jaar meer mensen dood dan er worden geboren. Intussen komen er meer mensen naar Nederland dan er uit ons land vertrekken en groeit de bevolking dus toch door.