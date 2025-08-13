ECONOMIE
Nederlandse brandweer helpt in Spanje bij bestrijding bosbranden

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 13:46
anp130825097 1
ARNHEM (ANP) - Brandweerlieden uit Nederland hebben ook de afgelopen dagen hun Spaanse collega's geholpen bij het bestrijden van meerdere natuurbranden. In de provincie Ourense, in het noordwesten van Spanje, woedden dinsdag gelijktijdig vijftien grote branden. De grootste hebben inmiddels duizenden hectares in de as gelegd.
"Wij zijn zowel maandag als dinsdag ingezet om dorpjes te beschermen tegen het vuur. Het waren twee bijzonder indrukwekkende dagen", zegt Edwin Kok, coördinator van de Taskforce Natuurbranden bij Brandweer Nederland en aanwezig in het gebied. "Momenteel is het echt heel erg druk in het gebied waar wij zitten."
De twintig Nederlandse brandweerlieden zijn bijna twee weken geleden naar de regio Galicië vertrokken om mee te kijken met collega's in Spanje. Zo willen ze meer leren over blustechnieken die ook in ons land in de toekomst toegepast kunnen worden bij natuurbranden. De groep loste een ander team af dat er ook twee weken heeft gezeten.
