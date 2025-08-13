Tweede regionale hittegolf een feit: 30,5 graden in Eindhoven

HOUTEN (ANP) - In Eindhoven is de temperatuur gestegen tot boven de 30 graden en daarmee is de tweede regionale hittegolf van het jaar een feit. Om 13.00 uur werd het daar 30,5 graden, meldt Weeronline. Of het ook tot een officiële hittegolf komt, is nog afwachten.

Voor een hittegolf moet het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer worden. Daarbij moet het drie keer tropisch warm zijn, met temperaturen van 30 graden of meer. Voor een officiële hittegolf moet in De Bilt aan deze voorwaarden worden voldaan.