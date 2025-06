Nederlandse film over seksueel misbruik wint prijs in VS

NEW YORK (ANP) - De film Beyond Silence van regisseur Marnie Blok is bekroond op het Tribeca Filmfestival in New York. De korte film gaat over het doorbreken van de stilte rondom seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Beyond Silence werd bekroond als beste korte film.

De korte film gaat over een dove studente die aanklopt bij haar decaan omdat zij misbruik van haar professor naar buiten wil brengen. De hoofdrollen worden gespeeld door Sigrid ten Napel, Tamar van den Dop en Henrianne Jansen. Volgens de jury weet de film "een enorm onderwerp effectief aan te snijden met prachtig minimalisme en briljante acteurs". In het juryrapport wordt de Nederlandse productie geprezen als "rauw en verpletterend".

Beyond Silence is het regiedebuut van actrice Marnie Blok, die eerder onder andere het scenario schreef voor de serie Máxima van vorig jaar.