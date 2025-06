Atletiekploeg in sterkst mogelijke bezetting naar EK landenteams

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg doet in de sterkste denkbare opstelling mee aan de Europese kampioenschappen voor landenteams in Madrid, van 27 tot en met 29 juni. Het houdt in dat onder anderen Femke Bol meedoet, de wereldkampioene op de 400 meter horden. Ook Europees kampioene kogelstoten Jessica Schilder is opgenomen in de ploeg, evenals de Europees indoorkampioenen Lieke Klaver (400 meter), Menno Vloon (polsstokhoogspringen) en Samuel Chapple (800 meter).

Bol start in Madrid niet op haar favoriete onderdeel, maar loopt de 400 meter vlak. Op die afstand is ze overigens met 49,17 seconden houdster van het wereldrecord indoor. Klaver komt uit op de 200 meter. Verder is er een plek ingeruimd voor de internationale toppers Nadine Visser (100 meter horden), Jorinde van Klinken (discuswerpen) en Niels Laros (5000 meter).

De Nederlandse equipe strijdt in de eerste divisie met de zestien beste landen van Europa. Op de vorige EK voor landen in Polen in 2023 eindigde de atletiekploeg als zesde.