Nederlandse kapitein Madleen naar vliegveld voor uitzetting

JERUSALEM (ANP) - De Nederlander Mark van Rennes, kapitein van het schip Madleen, is samen met vijf andere activisten onderweg naar een vliegveld in Israël. Ze worden donderdag of vrijdagochtend vroeg uitgezet, meldt de Arabisch-Israëlische mensenrechtenorganisatie Adalah.

Die organisatie staat de meeste opvarenden van het activistenschip bij dat hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De Israëlische autoriteiten brachten de groep naar Israël en willen ze uitzetten.

Volgens Adalah blijven twee Franse activisten nog vastzitten in een gevangenis in Israël. Verwacht wordt dat zij vrijdag worden gedeporteerd. De advocaten pleiten ervoor alle acht direct vrij te laten zodat ze veilig kunnen terugkeren naar hun eigen land. Naast Van Rennes en vier Fransen gaat het nog om mensen uit Turkije, Duitsland en Brazilië.

Adalah noemt het vasthouden van de activisten en de gedwongen uitzetting onrechtmatig. Ze maken deel uit van "Israëls voortdurende schendingen van het internationaal recht".