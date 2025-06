Amsterdam stopt direct met beboeten dakloze buitenslapers

AMSTERDAM (ANP) - Dak- en thuislozen die in Amsterdam buiten slapen, worden daarvoor niet meer beboet. In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Femke Halsema er per direct mee te stoppen, omdat het volgens haar "niet daadwerkelijk helpt".

Het beboeten leidt er niet toe dat daklozen minder vaak buiten slapen, zegt Halsema. Ook brengt het hen verder in de financiële problemen, waardoor boetes onbetaald blijven en de gemeente oninbare kosten maakt voor het sturen van aanmaningen en het verhogen van de boete. "Het middel schiet daarmee zijn doel voorbij", aldus de burgemeester. De gemeente was al terughoudend met beboeten van deze mensen, maar er kwamen nog altijd signalen dat er geregeld boetes werden opgelegd, zelfs als er geen overlast was.

De meerderheid van de in portieken slapende daklozen vertrekt daar vrijwillig als dat wordt gevraagd. Als er sprake is van hinder, kan de politie de persoon in kwestie doorsturen naar zorgverlening. De GGD kan zich ontfermen over hardnekkige zorgmijders die veel overlast veroorzaken.

De grondslag voor het beboeten van buitenslapers wordt uit de gemeentelijke verordeningen gehaald. Hoe de gemeente nog wel kan optreden tegen toeristen die in hun auto slapen, wordt nog onderzocht.