Boeing onderuit op Wall Street na crash 787 Dreamliner in India

NEW YORK (ANP) - Boeing behoorde donderdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de crash van een Boeing 787-8 Dreamliner van luchtvaartmaatschappij Air India bij het vliegveld van de Indiase stad Ahmedabad. Het toestel was onderweg naar Londen en had 242 mensen aan boord, van wie volgens de plaatselijke politie waarschijnlijk niemand het ongeluk heeft overleefd.

Een woordvoerder van Boeing zei dat de vliegtuigmaker informatie verzamelt over de crash. Het aandeel Boeing werd 5 procent lager gezet. De Dreamliner zou uitgerust zijn met motoren van het Amerikaanse GE Aerospace, dat 2 procent verloor.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend, door de aanhoudende onzekerheid rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 42.631 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 6006 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omlaag tot 19.572 punten.