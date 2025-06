Nederlandse tak mars: activisten vernederend behandeld in Caïro

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse delegatie van de Global March to Gaza meldt dat deelnemers bij aankomst op het vliegveld van Caïro onrechtvaardig en vernederend zijn behandeld. De organisatie van de mars meldde eerder dat deelnemende activisten zijn opgepakt en gedeporteerd.

De paspoorten van de Nederlanders zijn volgens de delegatie afgepakt en de Nederlanders moesten uren op de grond op de luchthaven wachten zonder toegang tot water, eten of medische hulp. Ook zouden ze geen enkele informatie hebben gekregen over hun situatie. De Nederlandse tak veroordeelt de behandeling ten zeerste en is momenteel druk bezig de Nederlanders te lokaliseren.

De zus van Mark van Rennes, de kapitein van het activistenschip Madleen die momenteel vastzit in Israël, die ook wilde meedoen aan de mars is op een vliegtuig gezet naar Istanbul. Ze laat weten daar inmiddels aangekomen te zijn met nog zo'n dertig Nederlandse activisten. Rond 14.00 uur vliegt ze naar Schiphol, vermoedelijk met veel van de andere Nederlanders.