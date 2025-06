Tweehonderd deelnemers van mars naar Gaza opgepakt in Egypte

CAÏRO (ANP/AFP) - Meer dan tweehonderd pro-Palestijnse activisten zijn in het Egyptische Caïro opgepakt voor een geplande mars naar de Gazastrook, zeggen organisatoren van Global March to Gaza. Het gaat volgens een woordvoerder om mensen uit onder meer Nederland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Marokko.

"Meer dan tweehonderd deelnemers werden vastgehouden op de luchthaven van Caïro of ondervraagd in hotels verspreid over de stad", aldus de woordvoerder tegen persbureau AFP.

De actievoerders willen vanaf Al-Arish, in het noordoosten van Egypte, ongeveer 50 kilometer naar de grens met de Gazastrook wandelen. De organisatie zei woensdag 4000 deelnemers uit meer dan veertig landen te verwachten.

Woensdag vertrokken zo'n honderd Nederlanders vanaf Schiphol naar Caïro. Een Nederlandse deelnemer liet donderdagochtend aan het ANP weten samen met andere activisten op een vliegtuig naar Istanbul te zijn uitgezet.