Negentig jaar oude auditietapes Vera Lynn openbaar gemaakt

LONDEN (ANP) - De auditietapes van de Britse zangeres Vera Lynn worden negentig jaar na opname openbaar gemaakt. Haar dochter Virginia Lewis-Jones ontdekte de banden tijdens een verhuizing, meldt de BBC vrijdag.

Ook de eerste opname van Lynn, It's Home uit 1935, kwam tijdens de verhuizing tevoorschijn. Het is een van de honderd platen die werden geperst. "Het is zo prachtig om ma's stem uit de oude tijd aan het begin van haar carrière weer te horen", zegt haar dochter. "Ik ben heel enthousiast dat de auditietapes die we nooit eerder hebben gehoord, nu opnieuw tot leven worden gebracht."

De tapes worden vrijdag uitgebracht ter ere van VJ Day, de dag waarop de overwinning van de geallieerden op Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd.