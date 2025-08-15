ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Negentig jaar oude auditietapes Vera Lynn openbaar gemaakt

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 11:42
anp150825110 1
LONDEN (ANP) - De auditietapes van de Britse zangeres Vera Lynn worden negentig jaar na opname openbaar gemaakt. Haar dochter Virginia Lewis-Jones ontdekte de banden tijdens een verhuizing, meldt de BBC vrijdag.
Ook de eerste opname van Lynn, It's Home uit 1935, kwam tijdens de verhuizing tevoorschijn. Het is een van de honderd platen die werden geperst. "Het is zo prachtig om ma's stem uit de oude tijd aan het begin van haar carrière weer te horen", zegt haar dochter. "Ik ben heel enthousiast dat de auditietapes die we nooit eerder hebben gehoord, nu opnieuw tot leven worden gebracht."
De tapes worden vrijdag uitgebracht ter ere van VJ Day, de dag waarop de overwinning van de geallieerden op Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd.
Vorig artikel

Aartsen noemt uitblijven akkoord op VN-plastictop teleurstellend

Volgend artikel

Zeeland trekt waarschuwing in voor kruiskwal bij Grevelingendam

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

anp140825136 1

Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte

ANP-532158398

Onderzoek toont aan: ADHD heeft grote evolutionaire voordelen