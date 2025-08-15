Aartsen noemt uitblijven akkoord op VN-plastictop teleurstellend

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen van Milieu noemt het een teleurstelling dat er geen akkoord is gesloten op de VN-top over het terugdringen van plasticgebruik. Nu dreigt volgens de VVD-bewindsman een verdrievoudiging van het gebruik van plastic, "terwijl nu al 90 procent in het milieu belandt".

Volgens Aartsen is geen akkoord bereikt doordat olieproducerende landen als Saudi-Arabië, Rusland, de Verenigde Staten en China niet zo ver willen gaan als veel Europese landen. Plastic wordt gemaakt van aardolie en deze landen hebben daarom baat bij soepele regels rond plasticgebruik en hergebruik.

Het is volgens Aartsen nodig dat er stappen worden gezet, omdat China nu goedkoper plastic kan produceren en daardoor Europese en Nederlandse bedrijven die recyclen "uit de markt duwt". De VVD'er vindt dat "we als Europa daar onze tanden moeten laten zien".