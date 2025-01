Nergens meer code geel voor storm Floriane

DE BILT (ANP) - De weerswaarschuwing code geel voor zware windstoten door storm Floriane is in het hele land ten einde, meldt het KNMI. De waarschuwing was voor het grootste deel van het land al beëindigd, en gold alleen nog voor Friesland en het Waddengebied. Ook daar is code geel inmiddels voorbij.

Storm Floriane was de tweede officiële storm van 2025. Volgens Weeronline werd de zwaarste windstoot gemeten in Hoek van Holland, met 108 kilometer per uur. Op diverse plaatsen was er overlast door de storm, onder meer op de weg en op het spoor.