Netanyahu belooft vergelding raketaanval Houthi's op vliegveld

TEL AVIV (ANP/AFP) - Premier van Israël Benjamin Netanyahu heeft gezegd de raketaanval op een Israëlisch vliegveld te zullen vergelden. De Jemenitische Houthi's hebben de beschieting opgeëist. Zeker een raket trof zondag de luchthaven Ben-Gurion bij Tel Aviv en richtte daar schade aan. Volgens Israëlische hulpdiensten raakten acht mensen gewond.

"We hebben in het verleden tegen hen opgetreden en we zullen in de toekomst ook optreden. Ik kan niet in detail treden. Het zal niet met één knal gebeuren, maar er zullen veel knallen zijn", aldus Netanyahu in een video die werd gepubliceerd op Telegram. Eerder beloofde de Israëlische minister van Defensie Israel Katz al dat de aanval zou worden vergolden. "Als iemand ons kwaad doet, slaan we zeven keer zo hard terug", aldus Katz.

Op beelden van de politie staan agenten op de rand van een groot gat in de grond, met de verkeerstoren op de achtergrond. Er is geen schade aan de infrastructuur van de luchthaven gemeld.