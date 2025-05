Overal droog en fris zondag, ook tijdens Herdenking op de Dam

AMSTERDAM (ANP) - In aanloop naar zondagavond, wanneer in Nederland klokslag 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden, levert de temperatuur iets in en wordt het niet warmer dan 11 of 12 graden. Volgens Weeronline blijft het zowel in Amsterdam als elders in het land droog, en "zal het gevoelsmatig nog een stukje kouder zijn dan de thermometers aangeven".

Op de Dam waar dan de Nationale Herdenking plaatsvindt, wordt het mogelijk nog een graad of twee kouder. Geadviseerd wordt je warm aan te kleden. Gedurende de plechtigheid zal het rond de 9 à 10 graden zijn.

Voor Bevrijdingsdag is de weersverwachting iets positiever. Waar het overdag hier en daar nog licht kan gaan regenen, komt er in de loop van de middag steeds meer ruimte voor de zon en neemt ook de kans op buien geleidelijk af. Op de meeste plaatsen wordt het, behalve in het Waddengebied waar het rond de 11 graden zal zijn, uiteindelijk tussen de 14 en 18 graden.