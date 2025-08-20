Netanyahu geeft opdracht Hamas sneller te verslaan

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft opdracht gegeven om Hamas-bolwerken versneld in te nemen. Dat staat in een verklaring van zijn kantoor. Er wordt niet gespecificeerd hoe de nieuwe tijdlijn eruitziet.

Het "verkorten van de tijdlijnen voor het innemen van de laatste terroristische bolwerken en voor de nederlaag van Hamas" wordt in Israëlische media uitgelegd als een verwijzing naar een gepland offensief in Gaza-Stad.

Het Israëlische leger bevestigde woensdag dat de eerste stappen van die operatie al gezet zijn. Netanyahu en zijn minister van Defensie Katz keuren volgens de krant The Jerusalem Post naar verwachting op donderdag plannen goed voor de overname van de stad in Gaza.

Ondertussen lopen er ook nog onderhandelingen over een nieuw bestand in Gaza. Hamas heeft ingestemd met een voorstel voor een wapenstilstand, Israël nog niet. Aanhoudende aanvallen hebben in het dichtbevolkte kustgebied geleid tot een humanitaire crisis.