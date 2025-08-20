ECONOMIE
Rechter blokkeert vrijgeven documenten uit Epstein-dossier

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 20:17
anp200825172 1
NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft het verzoek om documenten vrij te geven uit de zaak tegen Jeffrey Epstein afgewezen. President Donald Trump had vorige maand opgedragen om materiaal uit het dossier openbaar te maken, maar dat is nu door de rechter geblokkeerd.
Het ging om documenten van de 'grand jury' die Epstein in 2019 heeft aangeklaagd voor sekshandel. Zo'n grand jury werkt achter gesloten deuren en volgens de rechter is er geen reden om nu openbaar te maken hoe die te werk is gegaan.
De zaak-Epstein leidt tot onvrede bij de aanhang van Trump. Hij beschuldigde de Democraten ervan dat ze de waarheid probeerden te verbergen en beloofde als presidentskandidaat dat hij het hele dossier openbaar zou maken als hij verkozen zou worden. Maar dat is tot nog toe niet gebeurd.
Vorige week weigerde een andere rechter ook al een verzoek om documenten vrij te geven uit de zaak tegen Ghislaine Maxwell, de vertrouweling van Epstein.
