Google presenteert nieuwe smartphones met meer AI-mogelijkheden

MOUNTAIN VIEW (ANP/AFP) - Google heeft woensdag zijn nieuwste generatie smartphones gepresenteerd. De Pixel 10, die ook wordt gelanceerd in een Pro-, Pro XL- en opvouwbare variant, biedt volgens het techconcern meer mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De AI in de toestellen stelt gebruikers onder meer in staat om via de camera's te detecteren wat gebruikers zien. Zo kunnen de smartphones vragen beantwoorden en tips geven over locaties, objecten of situaties. Daarnaast is de Pixel 10 uitgerust met een telelens om verder in te zoomen, de Pro XL zelfs tot honderd keer.

Naast de smartphones presenteerde Google ook een nieuwe smartwatch, de Pixel Watch 4. Hierin zijn verschillende gezondheids- en fitnessfuncties ingebouwd. Verder kwam Google met nieuwe oortjes, de Pixel Buds 2a.

De Pixel 10-telefoons liggen vanaf 28 augustus in de winkel. De opvouwbare Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 en Pixel Buds 2a zijn vanaf 9 oktober beschikbaar.