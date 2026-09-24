ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu: Joden in NYC niet veilig sinds Mamdani burgemeester is

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 21:27
anp240926216 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet langer veilig in New York sinds Zohran Mamdani is aangetreden als burgemeester. Dat zei hij in een felle toespraak tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in diezelfde stad. Bewijzen voor zijn claims gaf hij niet.
Na eerst vele politieke opponenten te hebben bekritiseerd, nam Netanyahu een speciaal moment om zich te richten tot de New Yorkse burgemeester, die sinds begin dit jaar dat ambt vervult. "Meneer Mamdani, Joden voelen zich niet langer veilig in New York", zei Netanyahu, die dat vermeende sentiment een-op-een linkte aan het burgemeesterschap van de linkse Mamdani.
Die zou volgens Netanyahu weinig tot niets doen om het geweld tegen Joden af te keuren, waarbij hij verwees naar enkele berichten op sociale media die Mamdani's vrouw zou hebben geliket. Bovendien zou Mamdani heulen met sympathisanten van terreurgroep Hamas, en hen niet publiekelijk tegenspreken.
Oorlogsmisdaden
Mamdani heeft daarentegen in het verleden niet alleen de aanslagen van 7 oktober 2023 veroordeeld als oorlogsmisdaden, maar ook opgeroepen tot vrijlating van de gijzelaars. Het internationaal recht, zei hij in 2025 bovendien in een interview met Fox News, geldt ook voor Hamas.
De burgemeester zelf behoorde overigens niet tot de aanwezigen op het VN-hoofdkantoor; hij was met de Nederlandse premier Rob Jetten op een werktrip elders. Jetten spreekt later nog zelf de Algemene Vergadering toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

167867066_m

Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je

95453582_m

Gasprijs keldert 13 procent: is dit het moment om je contract vast te zetten of wacht je nog even?

179000885_m

Dit paarse sapje laat je lichaam bijna 30% meer vet verbranden tijdens het fietsen

83433830_m

Je auto (en fabrikant) slaat een schat aan privédata op: zo wis je deze gegevens

251682744_m

Aan je ogen kun je zien hoe snel je veroudert

323655500_m

Vergeet het perfecte dieet: gezonde eters blijken vooral deze dingen op hun bord te leggen

Loading