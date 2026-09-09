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Netanyahu klaagt krant aan na stuk over waarschuwing aanval Hamas

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 14:11
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TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz aan na een artikel over de aanval van Hamas op Israël in oktober 2023. Daarin stond dat hij door de president van de Verenigde Arabische Emiraten was gewaarschuwd voor het geweld.
De Israëlische krant zegt achter het artikel te blijven staan en voegt eraan toe dat Netanyahu voor de smaadzaak een waarschuwingsbrief had gestuurd. Volgens Haaretz is de zaak gericht tegen de krant en de journalisten Shlomi Eldar en Ruth Yuval. Het kantoor van Netanyahu had de inhoud van de berichtgeving eerder al ontkend.
Netanyahu spreekt op X van valse beschuldigingen aan zijn adres. Hij zegt dat hij in de weken voor de aanval geen contact had met Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de president van de Emiraten. Haaretz schreef dat de twee anderhalve week voor de aanval drie kwartier hebben getelefoneerd. Netanyahu zou zijn gewaarschuwd dat Hamasleider Yahya Sinwar in de Gazastrook een grote operatie tegen Israël plande.
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