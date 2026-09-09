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Kuipers: meer voorbereiding op crisis had hoop ellende voorkomen

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 14:12
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DEN HAAG (ANP) - Als Nederland beter voorbereid was geweest op een pandemie of een crisis, was "een hele hoop ellende voorkomen", zei zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Het is volgens de oud-minister dan ook belangrijk dat de pandemische paraatheid nu wel goed wordt geregeld.
Met een goede voorbereiding hadden tekorten aan medische hulpmiddelen, medicijnen en beademingsapparaten kunnen worden voorkomen, volgens Kuipers.
Als minister van Volksgezondheid begon hij zelf met het opzetten van de pandemische paraatheid na de pandemie. "Achteraf ben ik niet zo blij met de naam. Het had beter crisisparaatheid kunnen heten."
Kuipers zette allerlei concrete stappen voor betere samenwerking en signalering in gang en trok daar 300 miljoen euro voor uit. Het volgende kabinet, onder premier Dick Schoof, schrapte dat bedrag. Het huidige kabinet trok er weer 177 miljoen euro voor uit. Door die tussenstappen is de ontwikkeling nog niet zo ver als bedacht. "Het heeft even stilgelegen en is nu een work in progress", zei Kuipers.
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