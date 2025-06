Zelensky wil Oekraïne terugtrekken uit antilandmijnenverdrag

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een decreet getekend om zijn land terug te trekken uit de Conventie van Ottawa, die de productie en het gebruik van landmijnen verbiedt. Het is een eerste stap naar een terugtrekking, omdat het parlement die beslissing moet nemen.

"Deze stap is door de realiteit van de oorlog al lange tijd nodig", zegt Roman Kostenko, lid van de parlementaire veiligheidscommissie. "Rusland is geen lid van deze conventie en gebruikt massaal landmijnen tegen onze militairen en burgers."

Het gebruik van landmijnen is omstreden. De explosieven zijn moeilijk op te ruimen en blijven daardoor vaak nog jaren in de grond zitten als de oorlog al voorbij is. Daardoor lopen burgers nog lang het risico om geraakt te worden door ontploffende mijnen.

Door de Russische invasie in Oekraïne hebben meer landen hun lidmaatschap van het antilandmijnenverdrag herzien. De parlementen van de Baltische staten, Finland en Polen besloten ook tot terugtrekking.