Schoof ziet bij 'coalition of the willing' eendracht met VS

LONDEN (ANP) - De vooral Europese bondgenoten die Oekraïne na een staakt-het-vuren willen beschermen zaten donderdag veel op één lijn met hun Amerikaanse gesprekspartners, constateert demissionair premier Dick Schoof. Hij zag bij een vergadering in Londen van de zogenoemde coalitie van bereidwillige landen "brede overeenstemming dat de druk op Rusland verder opgevoerd moet worden". Voor het eerst schoven vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering aan.

Europese landen dringen al maanden aan op extra strafmaatregelen tegen Rusland en extra hulp voor Oekraïne. Dat is de enige manier om Rusland aan de onderhandelingstafel te krijgen en te laten instemmen met een bestand, houden ze de Amerikaanse president Donald Trump voor. Die trok de afgelopen tijd juist de handen af van Kyiv en probeerde Moskou gunstig te stemmen, maar lijkt daarvan wat terug te komen.

Schoof spreekt van een "goede bijeenkomst waar de onderlinge eenheid tussen zowel de partners in de coalition of the willing als de Amerikaanse aanwezigen de boventoon voerde".