Netanyahu ontkent corruptiebeschuldigingen in rechtbank

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de beschuldigingen van corruptie tegen hem ontkend in de rechtbank in Tel Aviv. Het was de eerste keer dat hij in de rechtbank verscheen sinds het proces vier jaar geleden begon.

Netanyahu wordt in drie strafzaken beschuldigd van omkoping, fraude en integriteitsschending. "Er is geen corruptie, geen fraude. Het is gewoon belachelijk", verklaarde de premier tijdens zijn getuigenis. Verscheidene getuigen zijn al gehoord. Onder anderen voormalige naaste medewerkers hebben tegen Netanyahu getuigd.

Bij de rechtbank stonden zowel voorstanders als tegenstanders van de premier. Er werden teksten zoals "het volk steunt u" en "ga naar de gevangenis" gescandeerd. Netanyahu sprak maandag tijdens een persconferentie van een "wrede heksenjacht".

Het proces begon in mei 2020 en is al meermaals vertraagd, onder meer vanwege de oorlog in de Gazastrook. Critici van Netanyahu zien een corrupte politicus die alles zal doen om aan de macht te blijven. Ze beschuldigen hem ervan de conflicten in de Gazastrook en Libanon te verlengen om aan justitie te ontkomen.