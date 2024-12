Eindelijk: P.C. Hooft-prijs voor Maarten 't Hart

De P.C. Hooft-prijs 2025 voor verhalend proza is voor Maarten 't Hart, meldt het organiserende Literatuurmuseum. De jury, onder wie collega en eerdere winnaar Arnon Grunberg, prijst hem als 'verteller'. "Zijn meesterschap blijkt met name uit zijn dialogen, hij heeft een uitstekend oor voor hoe mensen met elkaar praten en hij weet als geen ander dat spreektaal gestileerd moet worden wil die dialoog in een roman tot leven komen", oordeelt het gezelschap.

Maarten 't Hart, inmiddels 80 jaar, beleefde zijn grote doorbraak in 1978, met de later verfilmde roman Een vlucht regenwulpen. In het eerste jaar werden er al ruim 100.000 exemplaren van verkocht. Sindsdien heeft hij volgens de jury "een omvangrijk en kwalitatief indrukwekkend oeuvre opgebouwd, dat kritisch, schrijnend, liefdevol, spannend, kwetsbaar en geestig is". Het college noemt hem een "erudiete romancier".

Het gaat ervan uit dat de boeken van 't Hart "ook de hedendaagse lezer niet onberoerd laten". De laureaat is ontzettend blij met de grote onderscheiding: "Ik sta nu in hetzelfde rijtje als Simon Vestdijk, wat wil je nog meer?"

De prijs, waaraan een bedrag van 60.000 euro is verbonden, wordt in mei uitgereikt.