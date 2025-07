Netanyahu: ontmoeting met Trump focuste op bevrijden gijzelaars

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdag verklaard dat zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump gericht was op inspanningen om gijzelaars in Gaza te bevrijden. Hij benadrukte Israëls vastberadenheid om de militaire en bestuurlijke capaciteit van Hamas "uit te schakelen".

Netanyahu zei ook dat ze de gevolgen en mogelijkheden van "de grote overwinning die we op Iran hebben behaald" hebben besproken. Het was zijn derde bezoek aan de VS sinds Trump op 20 januari aan zijn tweede ambtstermijn begon.

Maandag zei Netanyahu dat Israël samen met de VS zoekt naar landen die "Palestijnen een betere toekomst kunnen bieden". Hij suggereerde dat Gazanen zich in buurlanden kunnen vestigen. "Als mensen willen blijven, kunnen ze blijven, maar als ze willen vertrekken, moeten ze kunnen vertrekken", aldus Netanyahu.

Israël heeft sinds oktober 2023 bijna 60.000 Palestijnen gedood in Gaza en vrijwel alle gebouwen in het Palestijnse gebied verwoest.