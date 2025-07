Hittegolf volgens experts veel dodelijker door klimaatverandering

LONDEN (ANP) - De intense hittegolf die Europa vorige week trof, heeft volgens klimaatwetenschappers waarschijnlijk duizenden mensen eerder doen overlijden. In een snelle analyse heeft onderzoekscollectief World Weather Attribution (WWA) de situatie in twaalf steden in de EU bekeken. De onderzoekers schatten dat alleen daar al meer dan 1500 mensen vroegtijdig zijn overleden door extreme temperaturen die aan klimaatverandering zijn toe te schrijven.

De wetenschappers beschrijven hittegolven als "stille moordenaars". Zeer hoge temperaturen kunnen leiden tot hittestress, wat vooral fataal kan zijn voor mensen die al verzwakt zijn door onderliggende aandoeningen als hart- en longziekten. Ouderen lopen de grootste risico's, al benadrukken de onderzoekers dat hitte voor alle leeftijdsgroepen riskant kan zijn.

In officiële sterftecijfers blijft de rol van hitte meestal onzichtbaar: daarin wordt alleen de onderliggende aandoening geregistreerd. WWA wijst erop dat eerder onderzoek een duidelijk verband heeft aangetoond tussen hitte en oversterfte. De onderzoekers hebben die kennis gecombineerd met de weersomstandigheden in steden als Milaan, Frankfurt, Athene en Barcelona. Zo komen ze tot een inschatting van het aantal sterfgevallen dat aan de hitte te wijten was.

'Desastreus'

De 1500 vroegtijdige sterfgevallen wijten de onderzoekers onder leiding van Imperial College in Londen expliciet aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Zonder opwarming van de aarde zou het ook warm zijn geweest, maar het is volgens WWA aannemelijk dat de temperatuur dan aanzienlijk lager had gelegen. Volgens de berekeningen valt nu te verwachten dat in de onderzochte steden 2300 mensen zijn overleden door de hitte. In een niet-opgewarmde wereld zou de oversterfte tot circa achthonderd mensen beperkt zijn gebleven.

"Hittegolven veroorzaken geen spoor van verwoesting, zoals bosbranden of stormen. Hun impact blijft grotendeels onzichtbaar, maar is in alle stilte desastreus", zegt onderzoeker Ben Clarke van Imperial College. "Twee of drie graden kan voor duizenden mensen het verschil tussen leven of dood betekenen."