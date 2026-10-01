Website hackersgroep ShinyHunters offline

WASHINGTON (ANP/RTR) - De website van ShinyHunters, de groep die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor een recente hack waarbij persoonlijke en gevoelige gegevens van duizenden FBI-agenten zijn buitgemaakt, is woensdag offline gegaan.

Dat gebeurde een dag nadat de deadline was verstreken die de groep aan het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) had gesteld om een verklaring over de tactieken en staat van dienst van de groep in te trekken of aan te passen. Het is onduidelijk waarom de website offline is gegaan. ShinyHunters was niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens de FBI heeft ShinyHunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt en minstens 70 miljoen dollar (61,7 miljoen euro) aan afpersingsgeld geïnd.

De Nederlandse politie liet deze week weten een Nederlander te hebben opgepakt die verdachte is in het onderzoek naar ShinyHunters. Ook wordt hij verdacht van het geven van twee moordopdrachten in het buitenland. De FBI bedankte Nederland daar publiekelijk voor op X. De hackersgroep vertelde Reuters echter dat de man "geen banden" met hen had en bespotte de Nederlandse politie als "incompetent".