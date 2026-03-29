Netanyahu verdedigt besluit om patriarch te stoppen voor kerk

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft kritiek van de hand gewezen op het beletten van een kardinaal in Jeruzalem om een mis op te dragen in de Heilig Grafkerk. De kardinaal die als Latijns patriarch hoofd van de rooms-katholieke kerk in de regio is, mocht niet naar binnen.

Er was volgens Netanyahu geen sprake van kwaadaardige bedoelingen. Het besluit was een gevolg van Iraanse luchtaanvallen waarbij ook vlak bij heilige plaatsen wrakstukken zijn neergekomen.

De autoriteiten hebben besloten dat gelovigen ongeacht hun religie niet bijeen mogen komen op heilige plaatsen in de oude stad. Maar met Pasen in aantocht wordt er volgens Netanyahu gewerkt aan een plan om toch diensten mogelijk te maken.

De politie hield in de sinds 1967 door Israël bezette oude stad van Jeruzalem de Latijnse patriarch kardinaal Pierbattista Pizzaballa op Palmzondag voor de kerk tegen. Het leidde tot protesten van onder anderen de Franse president en de Italiaanse premier.