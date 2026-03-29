Philipsen vervult met zege in Wevelgem langgekoesterde wens

WEVELGEM (ANP) - Jasper Philipsen heeft met de zege in de klassieker In Flanders Fields - From Middelkerke To Wevelgem een langgekoesterde wens vervuld. "De zestigste overwinning is supermooi. Deze wedstrijd wilde ik al heel lang winnen, maar ik had nooit het supergevoel en kwam in de finale nooit in de positie om te winnen", zei de 28-jarige Belg van Alpecin - Premier Tech in het flashinterview.

Philipsen was de beste in de sprint nadat het peloton in de finale de drie vluchters met ploeggenoot Mathieu van der Poel had bijgehaald. "We hadden met Mathieu vooraan een ideale situatie voor onze ploeg. We konden ons heel kalm houden. Vandaag was het gokken, alles of niets en uiteindelijk was ik in staat om de zege te pakken."

Voor Philipsen is het de tweede zege dit seizoen. Hij was eerder de beste in Nokere Koerse.