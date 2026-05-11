Netanyahu wil op termijn zonder Amerikaanse militaire steun

NEW YORK (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hoopt op termijn zonder Amerikaanse militaire steun te kunnen. Dat zei hij in de nacht van zondag op maandag in een interview met CBS News. In het tv-programma 60 Minutes zei Netanyahu dat Israël jaarlijks zo'n 3,8 miljard dollar aan Amerikaanse militaire steun krijgt en dat het zijns inziens "absoluut" het juiste moment is om daar verandering in te brengen.

Uit peilingen blijkt volgens persbureau Reuters dat de steun onder Amerikanen voor Israël afneemt. Steeds minder Amerikanen hebben er vertrouwen in dat Netanyahu de juiste beslissingen neemt. Volgens de Israëlische premier "hangt dit voor bijna 100 procent samen met de explosieve groei van sociale media", zonder daarover in detail te treden.

In het interview zei Netanyahu ook dat de oorlog met Iran "niet voorbij" is. Hij zei dat daarvoor al het uranium uit het land verdwenen moet zijn. Op de vraag hoe de Iraanse voorraad verrijkt uranium moet verdwijnen, zei hij: "Je gaat erheen en je haalt het eruit."