Neven en broers Apeldoornse eerwraakmoord in hoger beroep

ARNHEM (ANP) - De verdachten in de zaak over de Apeldoornse eerwraakmoord gaan in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Arnhem. Die veroordeelde de twee neven en twee broers donderdag tot celstraffen van 25 jaar voor de moord op hun familielid, de 28-jarige Roshin.

De vrouw werd op 5 september 2023 in het bijzijn van haar 3-jarige dochter met 28 messteken om het leven gebracht door haar oudste broer Peshang (36), die de moord op zijn zus volgens de rechtbank voorbereidde met zijn jongste broer Ahmad (28) uit Voorburg en twee in Duitsland wonende neven Walid (27) en Ahmad (37). De laatste is tevens de ex-man van het slachtoffer.

De rechtbank baseert zich op audio- en chatberichten die de mannen elkaar onderling stuurden. De rechters concluderen daaruit dat de vrouw dood moest, omdat zij de eer van de familie schond. Maar volgens David Rutten, de advocaat van de ex-man, zijn er ook "heel veel andere berichten verstuurd waaruit een hele andere lezing kan worden gedestilleerd." Die wil hij in hoger beroep aan het gerechtshof voorleggen.

Berichten

"De berichten zijn voor meer dan één uitleg vatbaar", zegt ook de advocaat van Peshang A., Mischa van den Hoonaard. Hij vindt bovendien de straf te hoog "in vergelijking met andere moordzaken".

De raadsvrouw van de jongste broer Ahmad noemt het vonnis een "onterechte beslissing". "Mijn cliënt stelt onschuldig te zijn voor de moord op zijn zus.", zegt Feride Tosun. "Hij was er niet bij betrokken". De jongste broer was tijdens het strafproces op vrije voeten, maar moest na de uitspraak direct de cel in.

Charlotte van Dooijeweert, de advocaat van neef Walid (27), is verbaasd dat de rechtbank geen onderscheid heeft gemaakt in de straf voor de man die gestoken heeft en de rollen van de overige verdachten. Bovendien pleit ze voor "behoedzaamheid bij het interpreteren van de vertaalde berichten, omdat woorden in het Koerdisch verschillend kunnen worden uitgelegd".