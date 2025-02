Europese Commissie wil dialoog en geen handelsstrijd met VS

WASHINGTON/BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil het liefst met de VS een constructieve dialoog voeren over handelstarieven "om onnodige pijn van maatregelen en tegenmaatregelen te vermijden". Dat zei Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel en Economische Veiligheid) donderdag op een persconferentie in Washington. Hij benadrukte wel dat de Commissie de Europese belangen zal beschermen.

Šefčovič sprak woensdag in het Witte Huis vier uur lang met onder anderen de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick, zei de Eurocommissaris. Volgens hem was er van beide kanten sprake van "oprechte betrokkenheid". De Eurocommissaris heeft het belang onderstreept van het economische partnerschap tussen de EU en de VS.

Hij snapt enkele onderliggende problemen die de Amerikaanse regering wil aanpakken beter, zei de Eurocommissaris. Er is gesproken "hoe we vooruit kunnen komen door wederkerigheid, eerlijkheid en wederzijdse voordelen te bevorderen". In zijn verklaring ging hij niet verder op details in.

Handelstarieven

Het is de eerste keer dat een Eurocommissaris in de VS is na de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft recent aangekondigd de EU handelstarieven op te leggen op aluminium en staal. Trump dreigt ook wereldwijde wederkerige tarieven op te leggen. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook invoertarieven op Amerikaanse producten hebben.

De Europese Commissie reageerde fel op beide stappen en dreigde daar "krachtig en onmiddellijk" op te reageren.