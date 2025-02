Alibaba bij winnaars op Wall Street na sterke resultaten

NEW YORK (ANP) - Alibaba behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, bekend van AliExpress, boekte in het vierde kwartaal van 2024 de grootste omzetgroei in meer dan een jaar tijd. Ook de winst nam toe. Het concern profiteerde onder meer van een ommekeer in zijn webwinkelactiviteiten en de grote investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het aandeel, dat ook genoteerd is op Wall Street, steeg ruim 11 procent.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen was licht negatief, na de hogere slotstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 44.483 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 6128 punten. Woensdag sloot de S&P 500 op de hoogste stand ooit. Techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 20.018 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo steeg het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering licht. Het ging om iets meer uitkeringen dan economen in doorsnee hadden verwacht. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.