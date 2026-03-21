New York Times wint zaak rond persvrijheid Pentagon

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 2:35
NEW YORK (ANP) - Het besluit van de regering-Trump om de activiteiten van verslaggevers in het Pentagon aan banden te leggen, is in strijd met de Amerikaanse grondwet. Dat heeft een rechter vrijdag bepaald in een zaak die was aangespannen door The New York Times, meldt de krant.
In oktober droeg het Pentagon journalisten die daar werkten op een document te ondertekenen waarin hun verslaggeving werd beperkt. Zo kan het ministerie van Defensie journalisten tot veiligheidsrisico bestempelen als zij informatie delen die niet specifiek is goedgekeurd door het ministerie. Dit zou ook gelden voor informatie die niet als vertrouwelijk is bestempeld.
Tientallen verslaggevers liepen daarop gezamenlijk de deur uit. The New York Times spande in december de rechtszaak aan. Volgens de krant bepaalde de rechter dat het Pentagon het nieuwe beleid niet mag blijven voeren, omdat het in strijd is met de persvrijheid. Ook moeten zeven journalisten van The New York Times weer toegang krijgen tot het gebouw.
