Oekraïense drone raakt iconische woontoren in Moskou

Een Oekraïense drone heeft in de nacht van maandag op dinsdag een woontoren in Moskou geraakt, op minder dan tien kilometer van het Kremlin. De woontoren (Mosfilmovskaya) is een iconisch symbool van de welvaart van Moskou. Volgens de Moskouse autoriteiten is er aanzienlijke schade aan het gebouw, maar zijn er vooralsnog geen doden of gewonden gemeld. De aanval onderstreept opnieuw dat de oorlog in Oekraïne steeds vaker ook het hart van Rusland bereikt. De beperkte militaire operatie die Poetin vier jaar geleden begon, blijkt niet zo beperkt en ook niet zo kort. En daar komen de Russen meer en meer achter.

Drone slaat in op woontoren ‘House on Mosfilmovskaya’

De drone sloeg in op een woontoren in een wijk niet ver van het centrum van de Russische hoofdstad. Bewoners melden een harde explosie, gevolgd door brand en vallende brokstukken. Ramen sprongen op meerdere verdiepingen en delen van de gevel raakten zwaar beschadigd. Brandweerlieden en ambulances rukten massaal uit, terwijl delen van de omgeving tijdelijk werden afgezet.

De Moskouse burgemeester Sergej Sobyanin verklaarde dat alle bewoners uit de getroffen delen van het gebouw zijn geëvacueerd en dat zij noodopvang hebben gekregen. Technische diensten inspecteren het gebouw om vast te stellen of de constructie nog veilig is. Op beelden op sociale media zijn verbrande appartementen en een zwartgeblakerde gevel te zien, maar onafhankelijke verificatie van die beelden is beperkt.

Het Russische ministerie van Defensie stelt dat het gaat om een Oekraïense drone die door de luchtverdediging is onderschept, waarna brokstukken de woontoren zouden hebben geraakt. Kyiv heeft de aanval niet direct opgeëist, maar Oekraïne heeft eerder duidelijk gemaakt dat het Russische grondgebied, inclusief Moskou, als legitiem militair doel wordt gezien zolang Rusland de oorlog voortzet. Moskou spreekt van een “terroristische daad” en kondigt aan te zullen reageren.

De hoofdstad en de omliggende regio worden de laatste maanden vaker getroffen door droneaanvallen, die Rusland vrijwel steevast aan Oekraïne toeschrijft. Daarbij gaat het niet alleen om militaire installaties of energie-infrastructuur, maar steeds vaker ook om doelen in of nabij dichtbevolkte woonwijken. Dat voedt de onrust onder de bevolking en zet de Russische autoriteiten onder druk om de luchtverdediging verder aan te scherpen.

Militaire analisten zien de aanvallen als onderdeel van een Oekraïense strategie om de oorlog naar Rusland zelf te brengen, zowel om de logistiek en commandostructuur te ontregelen als om de Russische bevolking te tonen dat het front niet alleen in Oekraïne ligt. Tegelijkertijd groeit de vrees dat dergelijke aanvallen, zeker als ze burgerdoelen raken, kunnen leiden tot verdere escalatie en hardere vergeldingsacties van Russische zijde.

Angst in Rusland neemt toe

Met elke nieuwe droneaanval op Moskou groeit het gevoel dat de oorlog niet langer ver weg is, maar zich voor de deur van gewone Russische burgers afspeelt. Veel inwoners hadden de strijd jarenlang vooral via staatsmedia gevolgd, maar zien nu zelf de gevolgen in hun eigen straat of wijk.

In woonwijken waar drones zijn neergekomen, spreken bewoners over slapeloze nachten en een constant gezoem van helikopters en sirenes. Ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen, terwijl sommigen overwegen de stad tijdelijk te verlaten. De beelden van beschadigde flats en geëvacueerde families versterken het idee dat geen enkele wijk nog volledig veilig is.

De Russische autoriteiten proberen de onrust te temperen met de boodschap dat de luchtverdediging “naar behoren” functioneert en dat de situatie onder controle is. Tegelijkertijd laten de herhaaldelijke aanvallen de grenzen van dat veiligheidsgevoel zien. De kloof tussen het officiële narratief van een “beheersbare operatie” en de dagelijkse angst van bewoners lijkt daardoor alleen maar groter te worden.