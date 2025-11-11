Newsom haalt uit naar Trump die uit klimaatakkoord is gestapt

BELÉM (ANP/AFP) - Het is afschuwelijk dat de Amerikaanse president Donald Trump tot twee keer toe uit het Klimaatakkoord van Parijs is gestapt. Dat zei de gouverneur van Californië Gavin Newsom dinsdag bij de klimaattop in het Braziliaanse Belém. "Donald Trump blijft hardnekkig vasthouden aan domme beslissingen."

De Democraat noemde het klimaatakkoord zowel "een morele verplichting" als "economische noodzaak". Volgens Newsom zou een toekomstige Democratische president zich direct weer aansluiten bij het akkoord. Dat werd in 2015 gesloten om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, en liever nog tot 1,5 graad.

De Verenigde Staten zijn niet aanwezig bij de onderhandelingen in Belém. Trump zei in januari uit het klimaatakkoord te stappen. Vanwege de opzegtermijn van een jaar hadden de VS wel nog kunnen aansluiten.

Newsom reisde samen met de Democratische gouverneur van New Mexico af naar de Braziliaanse stad. Newsom is een uitgesproken tegenstander van Trump.