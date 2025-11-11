ECONOMIE
China hoopt dat Duitsland Nederland beweegt in Nexperia-kwestie

Economie
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 16:17
anp111125136 1
BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - China hoopt dat Duitsland een actieve rol kan spelen in het aansporen van Nederland om de resterende kwesties rond Nexperia op te lossen. Dat heeft de Chinese handelsminister Wang Wentao gezegd tijdens een gesprek met zijn Duitse ambtgenoot. De Nederlandse bemoeienis met de interne zaken van de Nijmeegse chipmaker was de oorzaak van de leveringsproblemen bij het bedrijf, volgens China.
China had de export van chipproducten van Nexperia vanuit het Aziatische land eerder verboden, omdat Beijing boos was over Nederlands ingrijpen bij de chipfabrikant. De Nederlandse regering had Nexperia onder curatele gesteld, uit angst dat het Chinese moederbedrijf Wingtech activiteiten en technologische kennis zou weghalen uit Europa. China wil onder meer dat Nederland actie onderneemt om de beperkingen in te trekken.
Onlangs heeft China het exportverbod voor Nexperia grotendeels opgeheven. Door dat verbod dreigde onder meer de Europese auto-industrie in grote problemen te komen.
