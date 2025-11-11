Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

De piramide van Menkaoera op het plateau van Gizeh geeft al eeuwen zijn geheimen niet graag prijs. Als kleinste van de drie beroemde piramides krijgt hij ook minder aandacht van onderzoekers. Maar nieuw onderzoek laat zien dat hij misschien wel de meest interessante verrassingen in petto heeft.

Een team van archeologen en ingenieurs heeft twee mysterieuze holtes ontdekt direct achter de granieten buitenmuur aan de oostkant van de piramide. Het gaat om twee anomalieën die eruitzien als ruimtes die gevuld zijn met lucht, verstopt achter de oude stenen. De grootste meet ongeveer 1,5 bij 1 meter en begint op ongeveer 1,4 meter diepte. De kleinere is zo'n 90 bij 70 centimeter en zit iets minder diep.

De ontdekking begon met een intrigerende vraag. Een onderzoeker merkte op dat bepaalde granieten blokken aan de oostkant van de piramide verdacht veel leken op de blokken rond de hoofdingang aan de noordkant. Beide plekken hebben bijzonder gladde, gepolijste stenen die er anders uitzien dan de rest. Zou er aan de oostkant ook een ingang verborgen zitten?

Gemeten met drie technieken

Om dit te onderzoeken zonder ook maar één steen te verplaatsen, zette het team drie technieken in. De eerste methode meet hoe elektriciteit door de stenen loopt. Lucht geleidt veel slechter dan steen, dus een holte zou als een fel oplichtende vlek moeten verschijnen.

Nadat deze elektrische metingen twee verdachte plekken hadden aangewezen, kwam de grondradar in actie. Dit apparaat stuurt radiogolven de stenen in, die terugkaatsen als ze iets anders tegenkomen dan massief steen. Het is dezelfde technologie die archeologen gebruiken om te zoeken naar verborgen graven of oude funderingen, zonder te hoeven graven.

Als derde check stuurden de onderzoekers geluidstrillingen door de stenen. Als die golven een luchtlaag tegenkomen, kaatsen ze heel anders terug dan wanneer ze alleen door massief gesteente gaan.

Wat zit erachter?

De onderzoekers zijn voorzichtig met hun conclusies. Ze hebben geen camera naar binnen gestuurd en ook niet geboord of gehakt. Wat ze wel kunnen zeggen: er zitten vrijwel zeker twee holtes direct achter de buitenmuur van de piramide. Of het nou gangen, kamers of gewoon gaten tussen de stenen zijn, is nog onduidelijk.