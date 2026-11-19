DEN HAAG (ANP) - Mensenrechtenorganisaties zijn blij dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft geoordeeld dat Myanmar in 2017 genocide heeft gepleegd op de Rohingya-bevolking. Amnesty International en Human Rights Watch zien de uitspraak als erkenning voor het lijden van de burgerbevolking.

"Na jaren van ontkenning, straffeloosheid en het verzwijgen van de waarheid erkent deze uitspraak eindelijk op gezaghebbende wijze de gruweldaden tegen de Rohingya", reageert Amnesty. "Voor overlevenden, slachtoffers en hun families is dit een zeldzaam moment van gerechtigheid."

Human Rights Watch (HRW) roept Myanmar op om zo snel mogelijk te stoppen met de onderdrukking van de Rohingya, een moslimminderheid die al jarenlang systematisch wordt vervolgd. Ook benadrukken beide ngo's dat de uitspraak van het ICJ ook van belang is voor slachtoffers van andere genocides, omdat het in Den Haag gevestigde hof hiermee een precedent schept. Dat zou ook kunnen gelden voor de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël vanwege de oorlog in de Gazastrook. HRW en Amnesty hebben die situatie aangemerkt als genocide of genocidale daden.

Bescherming Rohingya

Ook Catarina Vieira, Europarlementariër van PRO, reageert opgelucht op de uitspraak. Zij bezocht zelf het grootste vluchtelingenkamp voor Rohingya en sprak met hen over de vervolging en het geweld tegen de bevolkingsgroep. "Vandaag worden zij eindelijk gehoord en wordt internationaal erkend dat hun genocide is aangedaan. Deze historische uitspraak maakt duidelijk dat geen enkele staat de vernietiging van een volk kan rechtvaardigen in naam van 'terrorismebestrijding'."

Vieira stelt dat de internationale gemeenschap, waaronder de EU, de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor bescherming van Rohingya.