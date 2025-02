Nicaragua trekt zich terug uit VN-Mensenrechtenraad

MANAGUA (ANP/RTR) - Nicaragua kondigde donderdag aan dat het zich gaat terugtrekken uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Het besluit volgt op een VN-rapport waarin de internationale gemeenschap wordt opgeroepen om mensenrechtenschendingen door de regering van president Daniel Ortega aan te pakken.

Ortega's echtgenote en vicepresident Rosario Murillo noemde het besluit "soeverein en onherroepelijk" en verklaarde dat Nicaragua stopt met deelname aan alle activiteiten met betrekking tot de Mensenrechtenraad.

Het VN-rapport, dat woensdag werd vrijgegeven, beschuldigt Ortega en Murillo ervan "het land te hebben veranderd in een autoritaire staat waar geen onafhankelijke instellingen meer over zijn". De VN-experts drongen aan op juridische stappen tegen Nicaragua en benadrukten de mensenrechtenschendingen in het Latijns-Amerikaanse land. Volgens de experts volgen die patronen die eerder zijn vastgesteld als misdaden tegen de menselijkheid.

Murillo deed het VN-rapport af als "leugens" en "laster". De regering van Ortega heeft in het verleden rapporten van de VN en de Organisatie van Amerikaanse Staten genegeerd. Volgens Ortega maken die deel uit van een internationale campagne tegen de regering.