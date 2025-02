ABN AMRO verwacht lichte groei recreatiesector door hogere lonen

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse recreatiesector, waar onder meer bioscopen, musea en dierentuinen onder vallen, profiteert dit jaar van stijgende lonen en een stevige spaarbuffer van consumenten. Dat voorziet ABN AMRO, die verwacht dat de recreatiesector dit jaar licht groeit. Naast de hogere uitgaven van Nederlandse consumenten zijn volgens de bank ook toeristen belangrijk voor de sector, waarvan er dit jaar meer ons land bezoeken.

De verwachte groei verschilt per branche. Zo rekent ABN AMRO erop dat musea 4 procent meer bezoekers trekken vergeleken met een jaar eerder. Bij bioscopen wordt 2 procent groei verwacht en bij attractieparken en dierentuinen 1 procent. Een deel van de bezoekers van dagattracties zijn toeristen. ABN AMRO, die zich baseert op verwachtingen van toerismebureau NBTC, voorziet voor dit jaar dat ons land door 22 miljoen mensen uit het buitenland wordt bezocht, 4,3 procent meer dan vorig jaar.

Bioscopen werden vorig jaar getroffen door uitgestelde producties vanwege stakingen in de Verenigde Staten en houden last van concurrentie van streamingdiensten. In de museumsector zijn het vooral de grotere musea, die ook veel buitenlandse bezoekers trekken, waar de groei wordt verwacht. Kleine en middelgrote musea hebben het juist lastiger, omdat onder meer hoge personeelskosten op de marges drukken.

De verwachtingen van ABN AMRO worden mogelijk wel beïnvloed door een aantal onzekerheden, waaronder slecht weer. Als het langere tijd slecht weer is, profiteren bioscopen, musea en indoor speelhallen daarvan, terwijl mensen bij mooi weer liever naar een attractiepark of de dierentuin gaan. ABN AMRO merkt ook op dat attractieparken zich aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden die het gevolg zijn van klimaatverandering, door bijvoorbeeld ook in indoorattracties te investeren. Zo blijven parken onder alle weersomstandigheden aantrekkelijk voor bezoekers, is het idee.

Bioscopen, musea en theaters werden tijdens de coronapandemie nog hard geraakt door de verplichte lockdowns. Dierentuinen en attractieparken hadden hier in mindere mate ook last van, omdat bezoekers hier afstand konden bewaren. De jaren na de coronapandemie groeiden de branches hard, maar vorig jaar is die ontwikkeling gestabiliseerd, ziet ABN AMRO. Consumenten werden iets terughoudender met de uitgaven, vanwege de inflatie en de hogere prijzen in de sector. Daardoor ondernam een deel van de mensen weer minder vaak uitjes en gebruiken ze vaker kortingsacties.