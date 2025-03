Nicolaasbasiliek Amsterdam kathedraal en Amsterdam bisschopsstad

Met het innemen van zijn zetel door bisschop Jan Hendriks in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam is de hoofdstad zaterdag officieel een bisschopsstad geworden, zo heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam laten weten. Daarmee is tevens de basiliek verheven tot kathedraal.

Dat het gebouw bij het Centraal Station een kathedraal is geworden, is een cadeau van paus Franciscus voor het 750-jarige Amsterdam. De Sint-Bavokathedraal in Haarlem blijft de hoofdkerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De kerk in Amsterdam heeft de zogenoemde titel van 'co-kathedraal' gekregen.

Vorige maand werd het cadeau van de paus al wereldkundig gemaakt, zaterdag waren de zetelinname en de feestelijkheden. "Het was heel feestelijk, iedereen was zeer goed gemutst", aldus pastoor-deken Eric Fennis. Onder de aanwezigen waren Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma, staatssecretaris Teun Struycken van Rechtsbescherming en commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk.

De viering duurde ongeveer anderhalf uur en "alles is verlopen zoals gewenst", aldus Fennis over de historische dag.