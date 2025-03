Coenradie wil bij geweld achter voordeur eerder een huisverbod

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) wil de mogelijkheden uitbreiden om plegers van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen, meldde ze zaterdagmiddag bij het radioprogramma WNL In de Kantine. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten klaagde in de uitzending dat de mogelijkheden om in te grijpen vaak beperkt zijn.

Uiteindelijk wil de PVV-bewindsvrouw de wet hierover aanpassen. Maar eerst wil Coenradie zo snel mogelijk in gesprek met Schouten en andere burgemeesters van gemeenten verspreid over het land om te horen waar zij tegenaan lopen.

Burgemeesters hebben al de bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld maximaal 28 dagen de toegang tot een woning te ontzeggen. Ondertussen wordt hulp geboden aan het slachtoffer en eventuele kinderen. Maar een verbod kan lang niet altijd worden opgelegd, bijvoorbeeld als het gaat om iemand die daar niet officieel woont, een ex-partner of een stalker.

Schouten zegt bijna dagelijks een huisverbod op te leggen wegens geweld achter de voordeur.