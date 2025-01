Niet meer objecten gestolen bij kunstroof uit Drents Museum

ASSEN (ANP) - Behalve de gouden helm en drie gouden armbanden zijn niet meer objecten gestolen uit het Drents Museum in Assen. Dat meldde een woordvoerder van het museum zondag. In het museum werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken.

Bij de kunstroof werden verschillende Roemeense archeologische topstukken buitgemaakt. Eerder meldde het museum dat het onder meer ging om de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden. Nu meldt de museumwoordvoerder dat ze er zeker van zijn dat er niet meer objecten zijn gestolen. Over de waarde van de ontvreemde helm en armbanden doet hij geen uitspraken.