Schaatser De Boo 'extreem verbaasd' over snelste ronde ooit

CALGARY (ANP) - Schaatser Jenning de Boo is "extreem verbaasd" dat hij zaterdagavond de snelste ronde ooit heeft gereden op de 1000 meter in het Canadese Calgary. "Ik wist dat ik goed was, ik heb al twee hartstikke mooie toernooien in Nederland gereden. Dat ik dit hier dan zo kan rijden, is bijna magisch", zei de Europees kampioen sprint bij de NOS.

"Ik was nu meer bezig met het winnen van (Jordan) Stolz dan met de tijd. Ik hoopte echt dat ik hem eindelijk had. Maar hij heeft zo'n slot, daar moet ik nog aan werken", zei de nummer 2 van de 1000 meter bij de wereldbeker in Calgary over de 20-jarige Amerikaan. De eerste volle ronde van De Boo was 23,92 en dat was sneller dan ooit.

Zijn 1.06,05 was ook een verbetering van het Nederlands record van Kjeld Nuis uit 2019 (1.06,18). "Daar ben ik superblij mee. Het is een hele mooie eindtijd", aldus De Boo.