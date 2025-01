Een internationaal onderzoeksteam heeft een verrassende ontdekking gedaan die kaalheid mogelijk verleden tijd maakt. Het geheim zit in een moleculaire schakelaar die bepaalt of we lang of kort haar groeien, zo bericht de krant Daily Mail.

De vondst kwam aan het licht tijdens onderzoek naar waarom mensen als enige primaten zulk lang hoofdhaar kunnen laten groeien. De onderzoekers ontdekten dat deze eigenschap niet uniek is voor mensen, maar verborgen aanwezig is bij veel zoogdieren.

Het bewijs vonden ze bij onverwachte diersoorten. Orang-oetans, hooglanders (een runderras dat uit Schotland komt) en mannetjesleeuwen blijken allemaal de capaciteit te hebben om lang haar te ontwikkelen. Dit toont aan dat het vermogen om lang haar te groeien bij veel zoogdieren 'sluimerend' aanwezig is.

"Het is alsof de blauwdruk voor lang haar altijd al bestond, maar meestal in een soort slaapstand staat”, verklaart professor Sung-Jan Lin van de Universiteit van Singapore in de krant Daily Mail. Volgens de wetenschappers is deze ‘knop’ voor lang hoofdhaar bij mensen zo'n 300.000 jaar geleden uitgezet in Afrika. Lang haar beschermt mensen, die in tegenstelling tot de meeste dieren rechtop lopen, tegen de zon.

Behandeling van kaalheid

Deze ontdekking biedt nieuwe hoop voor de naar schatting 40 tot 50 procent mannen wereldwijd die kampen met haarverlies. Als wetenschappers erin slagen deze moleculaire schakelaar te activeren, zou dit een doorbraak kunnen betekenen in de behandeling van kaalheid.

Huidige behandelingen zoals minoxidil en finasteride hebben vaak beperkt effect en kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Een therapie gericht op het activeren van de natuurlijke haargroeischakelaar zou deze problemen kunnen omzeilen.

Professor Maksim Plikus van de Universiteit van Californië ziet grote mogelijkheden: "Door te begrijpen hoe haarzakjes van nature lang haar laten groeien, komen we dichter bij effectieve therapieën tegen haarverlies."

Bron: Daily Mail