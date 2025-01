Nieuw bewind Syrië dringt bij Rusland aan op compensatie

DAMASCUS (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De nieuwe Syrische regering heeft bij Rusland aangedrongen op compensatie. Dat gebeurde tijdens het eerste topoverleg met een Russische delegatie sinds president Bashar al-Assad is verdreven.

Rusland gaf tijdens de jarenlange Syrische burgeroorlog militaire steun aan Assad. De Syrische leider vluchtte uiteindelijk naar Moskou toen rebellen eind vorig jaar snel oprukten. Rusland heeft in Syrië nog twee belangrijke bases die het graag wil behouden. Er arriveerde dinsdag een officiële Russische delegatie in Damascus.

De Syrische autoriteiten hebben nu een verklaring vrijgegeven over wat is besproken. Er staat dat Rusland het vertrouwen moet herstellen "door middel van concrete maatregelen zoals compensatie, wederopbouw en herstel". Ook moeten bij het herstel van de betrekkingen "fouten uit het verleden" worden rechtgezet.

Russische bases

Het ging in de verklaring niet over de Russische bases. Russisch onderminister Michaïl Bogdanov, die deel uitmaakte van de delegatie, erkende volgens Russische media dat daar geen vooruitgang is geboekt en dat verdere onderhandelingen nodig zijn. Hij zei dat Rusland begrijpt "hoe moeilijk de situatie is".

Het Kremlin liet woensdag weten dat wordt ingezet op een dialoog met de Syrische regering. Een Syrische bron zei tegen persbureau Reuters dat de nieuwe Syrische machthebbers in het gesprek met Bogdanov eisten dat Assad en zijn topmedewerkers worden uitgeleverd.